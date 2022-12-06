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НовостиОбщество6 декабря 2022 11:59

Бюджет Брянской области увеличился на 4,7 млрд рублей

Из Москвы поступили межбюджетные трансферты
Марина АНТОНОВА

Бюджет Брянской области увеличился на 4,7 миллиарда рублей. Теперь доходы на 2023 год прогнозируют на уровне 83,4 млрд рублей, расходы - 85,5 млрд рублей.

- Уже после внесения документа в Думу, область получила из Москвы дополнительные трансферты на следующий год, - поясняют в прес-службе облдумы. - Доработанный бюджет рассмотрели на заседании комитета по бюджету и налогам.

Дефицит бюджета составит 2,08 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга на конец следующего года установили в размере 13,14 млрд рублей.

Депутаты рассмотрели 219 поправок в главный финансовый документ региона. 638,6 млн рублей направят на строительство и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения, 314,4 млн – на формирование современной городской среды. В бюджете было предусмотрено 133 миллиона рублей на капитальный ремонт школ. К ним еще прибавили 406,6 млн рублей на развитие инфраструктуры общего образования.

Лесная отрасль получит 360 млн рублей. Субсидии на строительство дорог в сельской местности составят 257 млн рублей.

727,4 миллиона рублей пойдут на повышение оплаты труда бюджетникам, 372,7 млн рублей направят на обеспечение граждан лекарствами по рецептам, 343 млн – на выплаты по социальным контрактам.

Окончательный бюджет Брянской области планируют принять на внеочередном заседании областной Думы 9 декабря.