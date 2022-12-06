Бюджет Брянской области увеличился на 4,7 млрд рублей

Бюджет Брянской области увеличился на 4,7 миллиарда рублей. Теперь доходы на 2023 год прогнозируют на уровне 83,4 млрд рублей, расходы - 85,5 млрд рублей.

- Уже после внесения документа в Думу, область получила из Москвы дополнительные трансферты на следующий год, - поясняют в прес-службе облдумы. - Доработанный бюджет рассмотрели на заседании комитета по бюджету и налогам.

Дефицит бюджета составит 2,08 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга на конец следующего года установили в размере 13,14 млрд рублей.

Депутаты рассмотрели 219 поправок в главный финансовый документ региона. 638,6 млн рублей направят на строительство и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения, 314,4 млн – на формирование современной городской среды. В бюджете было предусмотрено 133 миллиона рублей на капитальный ремонт школ. К ним еще прибавили 406,6 млн рублей на развитие инфраструктуры общего образования.

Лесная отрасль получит 360 млн рублей. Субсидии на строительство дорог в сельской местности составят 257 млн рублей.

727,4 миллиона рублей пойдут на повышение оплаты труда бюджетникам, 372,7 млн рублей направят на обеспечение граждан лекарствами по рецептам, 343 млн – на выплаты по социальным контрактам.

Окончательный бюджет Брянской области планируют принять на внеочередном заседании областной Думы 9 декабря.