В Брянской области четыре человека провалились под лед на водоемах

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянской области с начала зимы четыре человека провалились под неокрепший лед на водоемах. Первое происшествие случилось 1 декабря в Дубровском районе. Мужчина вышел порыбачить на тонкий лед и чудом остался жив. Его вытащили из воды очевидцы. Спасло незадачливого рыбака и то, что на нем был спасательный жилет.

3 и 4 декабря произошло еще три провала под лед. На озере в Белых Берегах женщина решила покататься на коньках. Еще два рыбака оказались в воде в Суземке и на озере Барсучья грива в Брянском районе.

- Во всех случаях пострадавшие получили переохлаждения, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - К счастью, все обошлось без трагедий.

В МЧС напоминают, что безопасная толщина льда для выхода на него одного человека - 7 сантиметров. В устьях рек и протоках лед не такой прочный. Опасно выходить на лед в местах быстрого течения, бьющих ключей и сточных вод, а также в местах, где растут водоросли, возле деревьев, кустов или камыша.

Рыбакам во время подледной рыбалки нельзя делать больше трех лунок на одном квадратном метре льда. И находится группами больше трех человек на площади больше 25 квадратных метров.