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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 8:14

В Жирятинском районе двое молодых парней избили мужчин из-за замечания

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы
Надежда ПЕТРУНИНА

В Жирятинском районе двое пьяных молодых парней избили мужчин из-за замечания. 22-летний и 24-летний правонарушители стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, вечером 28 июня этого года пьяные молодые люди находились в сквере «50 лет Победы» в Жирятино. На замечание 58-летнего и 60-летнего мужчин за их непристойное поведение парни взяли из машины биту и палку и избили их. Один мужчина получил тяжкий вред здоровью, второй-средней степени тяжести.

Уголовное дело на злоумышленников передали в суд, - говорят в прокуратуре. - Им грозит вплоть до 12 лет лишения свободы.