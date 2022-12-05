11 жителей Брянска будут судить за организацию азартных игр

11 жителей Брянска будут судить за организацию и проведение азартных игр. Завершили расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, игровые салоны работали в Советском и Бежицком районах Брянска с июня 2020 до февраля 2021 года. Организовали игры два жителя города. Позже они привлекли еще девять человек. Они занимались закупкой и настройкой оборудования, обучали операторов игровых салонов и организовывали работу точек.

- Преступление выявлено и пресечено оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области, - говорят следователи.

Преступление выявлено и пресечено оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области.