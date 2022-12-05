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НовостиОбщество5 декабря 2022 8:47

В Брянске руководителем департамента физической культуры и спорта назначили Максима Рудина

Он - кандидат в мастера спорта России по легкой атлетике
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: сайт правительства Брянской области.

Фото: сайт правительства Брянской области.

В Брянске руководителем департамента физической культуры и спорта назначили Максима Рудина. Об этом сообщают на сайте регионального правительства.

Он родился в 2003 году окончил факультет физической культуры БГУ. Рудин – кандидат в мастера спорта России по легкой атлетике. Прошел службу в армии. С 2007 года по 2013-й трудился старшим преподавателем кафедры физического воспитания Брянской государственной инженерно-технологической академии.

Максим Рудин в 2012 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Он опубликовал больше сотни научных работ и учебно-методических изданий, в том числе пять монографий.

С 2017 года – член корреспондент Международной академии образования.