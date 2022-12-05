В брянском Супонево ребенка-инвалида не обеспечили лекарством. Местная жительница пожаловалась в прокуратуру. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку. Установили, что мальчик страдает редким заболеванием. Врачебная комиссия ему по жизненным показанием назначила лекарство. Пациент до настоящего времени препарат не получил.

- Прокуратура подала иск в суд,- говорят в надзорном ведомстве. – И потребовала профильный департамент предоставить необходимое лекарство в соответствии с потребностью, определенной уполномоченной медицинской организацией.

Иск находится на рассмотрении в Советском районном суде Брянска.