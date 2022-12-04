Жителя Клинцов с психическим расстройством будут судить за покушение и угрозу убийством

Жителя Клинцов, страдающего психическим расстройством, будут судить за покушение на убийство и угрозу убийством. Уголовное дело передали в Клинцовский городской суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 28 июня мужчина зашел во двор к соседям на улице Кронштадтской. И ударил 87-летнюю хозяйку не меньше 10 раз ножом по лицу, шее, и груди. В драку вмешалась 61-летняя дочь потерпевшей. Она ударила сзади нападавшего мужчину металлическим предметом.

После этого он взял в одну руку нож, в другую - вилы, и стал грозить убить дочь, которая вступилась за мать. Женщин спасло то, что пришли посторонние люди, которые остановили мужчину.

- По счастливой случайности причинённые 87-летней женщине раны носили поверхностный характер и повлекли за собой легкий вред здоровью, - говорят в прокуратуре.