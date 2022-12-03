В Брянске ушла из жизни историк и краевед Алевтина Пастухова

Алевтина Пастухова в музее школы №60.

В Брянске в субботу, 3 декабря, ушла из жизни историк и краевед, учитель, создатель школьного музея истории Брянского фронта Алевтина Пастухова. Печальную новость сообщили в школе №60.

Алевтина Евдокимовна является создателем даже двух школьных музеев - военных журналистов в школе №56 и истории Брянского фронта в школе №60. При ее участии недалеко от Партизанской поляны открыли памятник военным журналистам, первый в России. На фасаде дома на улице Горбатова благодаря усилиям Алевтины Пастуховой появилась мемориальная в честь генерала. А в микрорайоне Автозаводец одну из улиц по ее инициативе назвали в честь командующего Брянским фронтом генерала Маркиана Попова.

- Алевтина Евдокимовна была человеком с активной жизненной позицией, неравнодушным и творческим, - вспоминают коллеги. - Своей энергией, задором и увлеченностью она зажгла интерес к поисковой работе в сердцах не одного поколения музееведов. Подготовленные ею экскурсоводы неоднократно признавались лучшими на многочисленных городских и областных конкурсах, именно им поручалось проводить экскурсии для высшего руководства города и области.

Еще одна инициатива педагога - создание памятника жертвам политических репрессий у СИЗО на улице Советской в Брянске. В сквере установили закладной камень, но памятник в нем пока не появился. Инициативная группа ищет источники финансирования.