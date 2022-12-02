ВТБ поддержит строительство нового жилого комплекса от ПИК

Фото: ВТБ.

Банк ВТБ профинансирует строительство ПИК нового жилого комплекса в районе Перово. Кредитная линия ВТБ составит около 63 млрд руб., срок финансирования – до 7,5 года.

ЖК «Плеханова 11, 13» строится в шаговой доступности от метро «Шоссе Энтузиастов». Рядом расположены Измайловский и Перовский парки, Кусковский лесопарк.

Жилой комплекс класса "стандарт+" будет состоять из 5 корпусов переменной этажности с подземными и одним надземным паркингами. Продаваемая площадь проекта - более 260 тыс. кв. м. В ЖК «Плеханова 11, 13» предусмотрены два детских сада. Первый - на 225 мест, будет построен за счет ПИК, строительство второго - на 137 мест, а также школы на 737 мест будет профинансировано Москвой. Часть прилегающей территории планируется передать городу в рамках Программы реновации”.

«Для ВТБ жилищная отрасль – одна из важнейших, как с точки зрения развития экономики, так и с точки зрения создания комфортной городской среды, повышения уровня жизни людей. Портфель общих проектов ВТБ с ПИК достиг 2,7 млн кв. м, общая сумма открытых кредитных линий более 350 млрд рублей. Мы готовы к динамичному росту объемов совместного бизнеса», - сказал старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук.

«В 2018 году ПИК и ВТБ заключили первую масштабную сделку в стране по финансированию проектов с использованием эскроу-счетов, а в 2020 – первыми провели их раскрытие. С этого времени в работе у ПИК находится более 250 объектов, в том числе более 50 объектов социальной инфраструктуры, строительство которых финансируется банком. Уже введено в эксплуатацию больше 60 объектов, площадью более 1,2 млн кв. м. При поддержке таких надежных финансовых партнёров как ВТБ, ПИК сохраняет колоссальные объемы и высокие темпы строительства, возводя качественное и доступное жилье по всей стране, и является бесспорным лидером отрасли», - отметила Анна Антонова, вице-президент ПИК.