В брянских Клинцах пенсионерку ограбили на 130 тысяч рублей. О пропаже крупной суммы в полицию заявили 72-летняя женщина, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские задержали 23-летнюю местную жительницу. Девушка раньше не имела проблем с законом. Она призналась, что дождалась, пока хозяйка уйдет из дома в магазин. После злоумышленница зашла в незапертый дом. Деньги девушка нашла в холодильнике.

- По данному факту завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в полиции.