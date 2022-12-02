Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Дятькове 30-летний мужчина убил отца. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что утром 9 августа этого года пьяный мужчина находился в своем доме в поселке Любохна. Он сначала избил 50-летнего отца, а затем несколько раз ударил его ножом в шею. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подсудимый полностью признал вину.

- Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.