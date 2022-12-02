Профессор Брянского государственного аграрного университета - лауреат общенациональной премии

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ»..

22 ноября 2022 года Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный ученый Брянской области, Почетный профессор Брянского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Гамко Леонид Никифорович стал лауреатом общенациональной премии «Профессор года — 2022» в номинации «Сельскохозяйственные науки». Награждение проходило на площадке Большого конференц-зала Правительства Москвы в рамках пленарного заседания Пятого профессорского форума «Наука и образование в условиях глобальных вызовов».

На протяжении 33-х лет Леонид Никифорович возглавлял кафедру кормления животных и частной зоотехнии и переработки продуктов животноводства института ветеринарной медицины и биотехнологии Брянского ГАУ, где трудится по сей день профессором кафедры. За это время под его научным руководством подготовлено 5 докторов наук и 55 кандидатов наук, среди которых 4 сотрудника Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ»:

Научный авторитет, созидательная энергия, яркие лидерские качества, увлеченность, неустанный труд, вот составляющие успеха Леонида Никифоровича. Коллектив Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» поздравляет профессора Гамко с признанием вклада в развитие российской науки и высшей школы, желает новых побед и свершений!

Фото Ольги Бавкун.