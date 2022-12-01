Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Новозыбкове управляющую компанию заставили убрать сосульки и снег с крыши многоквартирного дома. Прокуратура провела проверку, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Выявили факт неисполнения управляющей организацией обязанности по очистке крыше многоквартирного дома по улице Карла Маркса,2 от наледи, снега, сосулек. Они являются угрозой для жизни и здоровья людей.

- Руководителю управляющей компании внесли представление, - говорят в прокуратуре. – Также инициировали привлечение ответственного должностного лица к административной ответственности.

После этого управляющая компания начала работы по очистке крыши.