Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.
В брянском Новозыбкове управляющую компанию заставили убрать сосульки и снег с крыши многоквартирного дома. Прокуратура провела проверку, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.
Выявили факт неисполнения управляющей организацией обязанности по очистке крыше многоквартирного дома по улице Карла Маркса,2 от наледи, снега, сосулек. Они являются угрозой для жизни и здоровья людей.
- Руководителю управляющей компании внесли представление, - говорят в прокуратуре. – Также инициировали привлечение ответственного должностного лица к административной ответственности.
После этого управляющая компания начала работы по очистке крыши.