В Карачевском районе водитель скорой помощи сбил пациента у входа в приемный покой. 40-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 8 сентября этого года около половины одиннадцатого утра, управляя машиной скорой помощи, отъезжая задним ходом, водитель сбил 75-летнего мужчину. Он вместе с супругой заходил в приемный покой. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Водитель же с места происшествия уехал. Потерпевший мужчина от полученных в результате наезда травм умер через неделю.

- Водителю скорой помощи грозит до 12 лет лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Также его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.