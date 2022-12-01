В Брянске осудят слесаря за причинение вреда здоровью коллеги. 63-летний житель Карачевского района стал фигурантом уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Мужчину обвиняют в том, что 20 июля этого года он в помещении цеха №1 «Скорая экологическая помощь», расположенном в доме №16 по переулку Уральскому Фокинского района Брянска, небрежно исполнял свои профессиональные обязанности. Из-за этого при сборке металлоконструкций не закрепил болты проверочного устройства для проверки узлов, допустил срыв узла. Он попал в голову другому слесарю. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

- Уголовное дело рассмотрит мировой судья, - говорят в надзорном ведомстве. – Слесарю грозит лишение свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.