В Брянске мемориальный комплекс жертв концлагеря "Дулаг-142" вошел в федеральную программу

В Брянске мемориальный комплекс на месте бывшего немецкого концлагеря "Дулаг-142" вошел в федеральную программу. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз на прямой линии 30 ноября.

- Мы с прокурором области Александром Войтовичем представляли проект мемориала в Ленинградской области, - сказал Александр Богомаз. - Его включили в перечень мероприятий, которые должны быть реализованы. Первый этап - это разработка проекнто-сметной документации.

О сумме, которая необходима на реализацию проекта, а сроках глава региона не сказал.

Напомним, масштабный проект мемориального комплекса предложили студенты из Санкт-Петербурга. Они решили включить в комплекс всю территорию бывшего лагеря, сохранившиеся бараки, в которых содержали пленных.

По словам губернатора, в брянском "Бухенвальде" погибло около 40 тысяч стариков, женщин и детей.