В Брянске строительство пристройки к хирургическому корпусу онкодиспансера передвинут на 2023 год

В Брянске планируют ускорить строительство пристройки к хирургическому корпусу онкологического диспансера. И возвести его в 2023 году, а не в 2024. Об этом сообщил брянский губернатор Александр Богомаз во время прямой линии 30 ноября.

- Стоимость проекта порядка 2,5 миллиардов рублей, - отметил глава региона.

Среди крупный строек лечебных учреждений - это поликлиника на старом аэропорту на 800 посещений в смену. И хирургический корпус детской областной больницы. Стоимость работ 2 и 2,5 миллиарда рублей соответственно.