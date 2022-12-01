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НовостиОбщество1 декабря 2022 6:15

В Брянске строительство пристройки к хирургическому корпусу онкодиспансера передвинут на 2023 год

Деньги планировали выделить лишь к 2024 году
Марина АНТОНОВА

В Брянске планируют ускорить строительство пристройки к хирургическому корпусу онкологического диспансера. И возвести его в 2023 году, а не в 2024. Об этом сообщил брянский губернатор Александр Богомаз во время прямой линии 30 ноября.

- Стоимость проекта порядка 2,5 миллиардов рублей, - отметил глава региона.

Среди крупный строек лечебных учреждений - это поликлиника на старом аэропорту на 800 посещений в смену. И хирургический корпус детской областной больницы. Стоимость работ 2 и 2,5 миллиарда рублей соответственно.