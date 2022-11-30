На базе Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялось обучение сотрудников молочной компании Республики Беларусь

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

На прошлой неделе на базе Учебного центра подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» (лицензия от 20.07.2022г., № № Л035-00115-77/00097027) специалист химико-токсикологического отдела Брянской испытательной лаборатории провел обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.

Химики ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» прошли обучение по теме: «Физико-химические методы исследования молока и молочной продукции».

С целью совершенствования у специалистов навыков практической деятельности за счёт выполнения реальных практических задач преподавателем был выбран практико-ориентированный подход. В процессе освоения образовательной программы обучаемые получили необходимые навыки в пробоподготовке молочной продукции и подготовке приборов к физико-химическим исследованиям, а также отработали:

— определение содержания белка в молоке методом Къельдаля;

— определение содержания жира в молоке и молочной продукции;

— определение СОМО;

— определение содержания нитратов и нитритов в молоке и молочной продукции;

Также были рассмотрены методы статистической обработки данных. Сходимость и воспроизводимость. Оценка полученных данных.

По окончании обучения коллеги прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Сообщаем, что в разделе официального сайта ФГБУ «ВНИИЗЖ» доступна вся информация по курсам повышения квалификации, индивидуальным стажировкам, программам обучающих вебинаров и семинаров. Получить подробную информацию и оставить заявку на обучение можно по электронному адресам: