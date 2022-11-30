Жительница Брянска лишилась золотой цепочки после встречи с новым знакомым в кафе

Жительница Бежицкого района Брянска лишилась золотой цепочки после встречи с новым знакомым в кафе. Об инциденте в полицию заявила 46-летняя женщина. Она провела вечер с новым знакомым в кафе. После мужчина вызвался ее проводить до дома. Но как только пара оказалась на недостаточно освещенной улице, «галантный» кавалер сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном и скрылся. Ущерб женщина оценила в 48 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские установили личность грабителя. Им оказался 49-летний ранее судимый местный житель. Он во всем признался, но вот цепочку вернуть не смог. Добычу злоумышленник успел сбыть.

- Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Грабеж», - говорят в полиции. – Ему грозит до четырех лет лишения свободы.