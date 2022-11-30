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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 10:12

Брянский губернатор поблагодарил спецслужбы за оперативную работу на пожаре в Суражском районе

Глава региона лично побывал на месте ЧП
Надежда ПЕТРУНИНА
Пожар в Суражском районе тушили больше 80 человек и 30 единиц техники. Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Пожар в Суражском районе тушили больше 80 человек и 30 единиц техники. Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор выразил благодарность пожарным и спасателям за быструю ликвидацию возгорания резервуаров с нефтепродуктами в Суражском районе. Об этом Александр Богомаз сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Благодаря эффективной работе пожарно-спасательных служб пожар удалось полностью локализовать, а затем ликвидировать в кратчайшие сроки, - написал глава региона. -. Выражаю благодарность всему личному составу ГУ МЧС России по Брянской области, пожаро-спасательных подразделений.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Александр Богомаз побывал на месте ЧП с главным федеральным инспектором Андреем Дьячуком.

Напомним, в Суражском районе в среду, 30 ноября, произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров.