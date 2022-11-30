Брянец в пьяной ссоре насмерть забил знакомого

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Навлинском районе 44-летний мужчина насмерть забил знакомого в пьяной ссоре. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия установили, что вечером 11 сентября этого года пьяный обвиняемый был в гостях у своей сестры в селе Чичково. Между ним и одним из гостей квартиры вспыхнула ссора. В гневе мужчина ударил оппонента несколько раз рукой и ногой в грудь и в живот. Удары оказались смертельными: мужчина умер на месте происшествия.

- Расследование завершено, - говорят в Следственном Комитете. - Собранные следователем доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.