Все фейерверки в одном месте!

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В магазинах Русский фейерверк стартует новогодняя акция " Чем Больше Дней До Нового Года, Тем Выше Скидки Для Народа!

Уже с 1 декабря в магазинах "Русский фейерверк Брянск" , расположенных по адресам: г. Брянск. Улица Пересвета 28, м. Русский Фейерверк г. Брянск. ул. Литейная 5, м. Русская Пиротехника п. Путёвка, ул. Славянская 1265, м. Фейерверки п. Палужье, ул. Дорожная 26, м. Фейерверки

Вы можете с большой выгодой приобрести фейерверки и салюты ведущих торговых марок: "Русская пиротехника" и "Русский Фейерверк" Устройте незабываемые новогодние выходные для всей семьи, друзей и знакомых!Расскажите об этом своим близким,знакомым и коллегам!

По всем вопросам звоните по телефону 89208400040

Реклама.Организатор акции ООО "Русский Фейерверк-Брянск" ИНН 3250062171 ОГРН 1053244125813.Акция действует только в розничных магазинах - ул. Пересвета 28б; ул. Литейная 5а; п. Путевка, ул. Славянская 1265а; Гомельское шоссе, п. Палужье, ул. Дорожная, 26 с 1.12.2022 г. по 31.12.2022 г. Скидку текущего дня можно получить только на пиротехническую продукцию при покупке на сумму от 3000 рублей.