Жителя Клинцов будут судить за убийство и грабеж

30-летнего жителя брянского города Клинцы будут судить за убийство, незаконное проникновение в жилище и грабеж. Уголовное дело передали в суд, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, ночью 29 июля обвиняемый с приятелями пришел к дому местной жительницы на улице Первомайской. Мужчина разбил окно и пробрался внутрь. Из дома похитил мобильный телефон и кроссовки, которые принадлежали знакомому женщины.

В ночь с 10 на 11 августа подозреваемый был у себя в комнате в общежитии на улице Мира с другом. Они поссорились. Хозяин жилища избил его твердым тупым предметом по голове, шеи, груди, рукам и ногам. Потерпевший скончался на месте происшествия.