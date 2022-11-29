Брянская областная филармония приглашает на юбилейную концертную программу ВИА «Стожары»

Фото: Брянская областная филармония.

2 декабря в 18:00 в к/з «Дружба» Брянской областной филамонии выступит ВИА «Стожары» (руководитель – А. Потапчук) с юбилейной концертной программой «Звёздная дорога», посвящённой 50-летнему юбилею творческой деятельности группы.

За время своей творческой деятельности группа «Стожары» дала более 1500 концертов. «Стожары» — лауреат многих всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Репертуар группы «Стожары» разнообразен и удовлетворяет самые разные вкусы и музыкальные пристрастия. Это и песни 70-90-х годов, и романсы, и народные песни, и, конечно, популярные современные песни. На общеммузыкальном фоне группу «Стожары» выделяет профессиональный вокал как в коллективном пении (многоголосие), так и индивидуальном (солистовгруппы).

Билеты можно приобрести в кассе КЗ "Дружба"тел.8(4832) 74-57-04 и на сайте Брянской областной филармонии https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniy.. реклама 6+