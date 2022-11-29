Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Брянские полицейские поймали вора колес автомобиля. Инцидент произошел в Володарском районе Брянска в конце мая. В полицию с заявлением обратился 31-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что ночью с его припаркованного возле дома автомобиля сняли четыре колеса. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД Росси по Брянской области.

Полицейские установили личность похитителя. Им оказался 41-летний ранее судимый житель Калужской области. Злоумышленник признался, что целенаправленно прибыл в Брянск, чтобы совершить кражу. Он выбрал не оснащенный сигнализацией автомобиль и с помощью инструментов быстро снял колеса и увез их. В итоге они оказались в соседнем регионе.

- Похититель колес стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража», - говорят в УМВД. – Мужчина полностью возместил причиненный ущерб.