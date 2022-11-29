Брянец в пьяной ссоре насмерть забил брата

В Рогнединском районе 48-летний мужчина в пьяной ссоре насмерть забил брата. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что вечером 7 мая этого года пьяный мужчина был в нежилом доме в Рогнединском районе. Между ним и его братом произошла ссора на бытовой почве. В гневе виновный избил брата кулаками по голове и шее. От полученных ударов потерпевший умер.

- Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.