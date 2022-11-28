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НовостиОбщество28 ноября 2022 13:41

Брянские росгвардейцы проверили безопасность больше 300 образовательных учреждений

Выявили 6 нарушений и наказали 6 частных охранников
Надежда ПЕТРУНИНА

Брянские росгвардейцы проверили безопасность больше 300 образовательных учреждений. В регионе провели мониторинговые мероприятия с целью профилактики правонарушений и чрезвычайных происшествий на объектах образования. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Инспекторы проверили у представителей частных охранных организаций наличие удостоверения частного охранника, наличие и ношение личной карточки. Также обратили внимание и на наличие на постах инструкций по осуществлению пропускного и внутриобъектового режима. В ходе рейдов проконтролировали состояние антитеррористической и противокриминальной защищенности.

- Росгвардейцы проверили исправность камер видеонаблюдения, металлодетекторов и иных средств охраны, работу кнопок вызова экипажей групп задержания вневедомственной охраны, - говорят в Управлении Росгвардии. - По результатам проверок выявлено шесть нарушений, к административной ответственности привлекли шесть частных охранников.

Также росгвардейцы провели учебные занятия для частных охранников по их действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.