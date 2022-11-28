В Брянской области увековечили память ликвидатора аварии на ЧАЭС

Фото: "Стародубский вестник".

В брянском Стародубе увековечили память ликвидатора аварии на ЧАЭС Валерия Перевозченко. Он погиб во время спецоперации на Украине. В понедельник, 28 ноября, на здании местной школы №2 в его честь открыли мемориальную доску. Об этом сообщает издание «Стародубский вестник».

Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Валерии Перевозченко посмертно наградили орденом «За мужество» ІІІ степени.

В этот день здесь же увековечили память нашего героического земляка-ефрейтора Сергея Власова.

Участники митинга почтили память бойцов минутой молчания. К памятным знакам возложили красные гвоздики.