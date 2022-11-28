Фото: "Стародубский вестник".

В брянском Стародубе открыли памятную доску пограничнику Сергею Власову. Она появилась на городской школе №2. Здесь учился герой, погибший во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание «Стародубский вестник».

Жизнь Сергея оборвалась 17 октября. Героя похоронили со всеми почестями 1 ноября. Он покоится на воздвиженском кладбище.

Сергею Власову было 40 лет. Он проходил срочную службу в пограничных войсках в Карелии. Награжден знаком «Отличник пограничной службы». Трудился на предприятии по производству сыров.