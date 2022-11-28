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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 12:26

Брянцу грозит до шести лет тюрьмы за убийство соседа

Трагедия произошла ночью 9 мая этого года
Надежда ПЕТРУНИНА

Брянцу грозит до шести лет тюрьмы за убийство соседа. Прокурор области Руслан Коберник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Убийство». Его фигурантом стал 50-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, ночью 9 мая этого года пьяный мужчина в подъезде одного из домов Бежицкого района один раз ударил ножом в живот соседа из-за неприязни. После скрылся в своей квартире.

Раненого мужчину в тяжелом состоянии доставили в Брянскую городскую больницу № 1, однако спасти его врачам не удалось . Потерпевший умер в лечебном учреждении.

- Обвиняемый находится под стражей, - говорят в прокуратуре. - Он заявил ходатайство о

рассмотрении уголовного дела судом с участием коллегии присяжных

заседателей. Уголовное дело по существу рассмотрит Бежицкий районный суд г.

Брянска.

За данное преступление мужчине грозит лишение свободы от шести до 15 лет.