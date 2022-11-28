Брянцу грозит до шести лет тюрьмы за убийство соседа. Прокурор области Руслан Коберник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Убийство». Его фигурантом стал 50-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, ночью 9 мая этого года пьяный мужчина в подъезде одного из домов Бежицкого района один раз ударил ножом в живот соседа из-за неприязни. После скрылся в своей квартире.

Раненого мужчину в тяжелом состоянии доставили в Брянскую городскую больницу № 1, однако спасти его врачам не удалось . Потерпевший умер в лечебном учреждении.

- Обвиняемый находится под стражей, - говорят в прокуратуре. - Он заявил ходатайство о

рассмотрении уголовного дела судом с участием коллегии присяжных

заседателей. Уголовное дело по существу рассмотрит Бежицкий районный суд г.

Брянска.

За данное преступление мужчине грозит лишение свободы от шести до 15 лет.