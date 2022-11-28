«Вечер фортепианной музыки-2022»

Фото: Брянская областная филармония.

8 декабря в 19-00 Брянский Губернаторский симфонический оркестр, под управлением художественного руководителя Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна, приглашает всех в к\з «Дружба» на концертную программу «Вечер фортепианной музыки».

В концерте примут участие молодые дарования из Китая, которые получают образование в Москве, в классе доцента Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Лауреата международных конкурсов Юрия Диденко. У оркестра сложилась замечательная традиция – поддерживать юных и молодых талантливых исполнителей. Такие проекты дают возможность молодым музыкантам не только приобрести опыт ансамблевой игры с оркестром, а так же показать свой талант и потенциал. Солисты: Чжао Вань Чжэнь (Китай); Чжао Банминь (Китай); Дин Хаоин (Китай); Ли Сяо Юй (Китай).

В программе: Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром ля минор П.И. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром №1 си-бемоль минор Ф. Лист. Концерт для фортепиано с оркестром №1 ми-бемоль мажор К. Сен-Санс. Концерт для фортепиано с оркестром №2 соль минор Слушателям симфонических концертов и любителям фортепианного искусства представляется уникальная возможность почувствовать всё очарование интерпретации юных пианистов. ГАУК «Брянская областная филармония» участвует в программе «Пушкинская карта». Концерт «Вечер фортепианной музыки» вошел в перечень мероприятий, которые можно оплатить «Пушкинской картой». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой».

Возрастная категория: 0+ Билеты можно приобрести по ссылке: https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya Справки по телефонам: +7 (4832) 74-57-04 +7 (920) 603-66-63 а также на официальном сайте www.filarmonia32.ru Будем ждать вас!!!