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НовостиОбщество27 ноября 2022 15:20

Брянской области ищут 63-летнюю Татьяну Коротченко

Женщина 25 ноября ушла из дома в неизвестном направлении
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 63-летнюю Татьяну Коротченко. Женщина 25 ноября в Брянске она ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые. Была одета в синюю куртку, зеленую кофту, темные штаны, темно-желтые ботинки.

- Женщина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры. – Она может находиться в вашем городе.

Всех, кто что-либо знает о Татьяне Коротченко, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.