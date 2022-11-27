Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 63-летнюю Татьяну Коротченко. Женщина 25 ноября в Брянске она ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые. Была одета в синюю куртку, зеленую кофту, темные штаны, темно-желтые ботинки.

- Женщина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры. – Она может находиться в вашем городе.

Всех, кто что-либо знает о Татьяне Коротченко, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.