Фото: Брянская областная филармония.

29 декабря в 19:00 в к/з «Дружба» Брянской областной филармонии

состоится концерт по заявкам «Новогодняя почта».

Впервые за всю историю филармонии концертную программу составляют

зрители!

Давно хотели услышать любимую песню в исполнении любимого артиста?!

Перед Новым годом все мечты сбываются!

С 22 ноября по 22 декабря любой желающий может написать нам письмо (в любой удобной форме: на электронную почту guk-bof@yandex.ru, на почту по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 82, в личные сообщения на страницах соцсетей https://vk.com/filarmonia32 ,

https://vk.com/filarmonia32bryansk) с пометкой «Новогодняя почта». В этом

послании вы можете поздравить своих близких, коллег, жителей города и

подарить любимые концертные номера артистов Брянской областной

филармонии. Вы также можете прислать видеобращение с поздравлениями и пожеланиями. Ваши письма и видеообращения могут попасть на главный экран во время праздничного концерта.

Заявки будут обработаны, и чьи-то новогодние желания обязательно

исполнятся! И уже 29 декабря на сцене Брянской областной филармонии вы сможете увидеть полноценный праздничный концерт, составленный

исключительно по вашим заявкам! Это будет настоящим сюрпризом для

всех! Торопитесь принять участие!

Билеты можно приобрести в кассе КЗ "Дружба" и на сайте Брянской областной филармонии https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s494

Тел.8(4832)74-57-04

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Организатор акции ГАУЗ "Брянская областная филармонии". Сроки проведения с 22.11.2022г. по 22.12.2022г. Подробности по тел.8(4832) 75-57-04.