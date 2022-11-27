В Унечском районе осудят трех рыболовов – браконьеров. 62- летний и двое 56 – летних жителей Клинцовского района стали фигурантами уголовного дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии дознания, в июне 2022 года в период нереста на пруду на реке Калиновка вблизи села Найтоповичи Унечского района, используя рыболовные лесковые сети протяженностью 830 метров, мужчины незаконно добыли 126 экземпляров водных биологических ресурсов различного вида. Среди них - окунь, линь, карась, плотва, щука. Причиненный ущерб составил больше 80 тысяч рублей.

- Во время предварительного расследования ущерб возместили полностью, - говорят в надзорном ведомстве. – Уголовное дело направили в Унечский районный суд.