В Дубровском районе местную жительницу осудят за ложный донос на бывшего сожителя. 20-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В июле этого года девушка подала местному участковому заявление, в котором требовала привлечь к ответственности бывшего сожителя за вымогательство у нее денег с применением насилия. Позже она призналась, что сделала это из-за обиды на то, что тот оказался с ней жить. На самом деле он не вымогал деньги и не применял насилия.

- За совершение данного преступления девушке грозит до трех лет лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве.