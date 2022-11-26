Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянской области осудили иностранца за организацию незаконной миграции. Сотрудники ФСБ выявили и пресекли противоправную деятельность иностранного гражданина, причастного к деятельности преступной группы, специализирующейся на организации незаконной миграции и оказанию пособнической помощи в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Задержанный находился в федеральном розыске, правонарушителя поймали в марте этого года.

- Суд приговорил иностранного гражданина к двум годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в УФСБ. - Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

После рассмотрения апелляционной жалобы, судебная коллегии Брянского областного суда приговор оставила без изменения. Он вступил в законную силу.