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НовостиОбщество26 ноября 2022 9:12

В Суземском районе простятся с погибшим во время спецоперации на Украине Виталием Сучковым

Военнослужащий героически погиб в ходе боевых действий
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Рассвет32".

Фото: "Рассвет32".

В Суземском районе простятся с погибшим во время спецоперации на Украине Виталием Сучковым.

Прощание с героем состоится 27 ноября в храме Тихвинской иконы Божией Матери поселка Холмечи. Об этом сообщает издание «Рассвет32».

Виталий родился и вырос в поселке Холмечи. Здесь же начал учебы в школе. Затем перешел в Суземскую школу №2. Прошел службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Парень, не раздумывая, встал на защиту Родины. К сожилению, погиб во время боевых действий.

«КП-Брянск» выражает соболезнование родным и близким Виталия Сучкова.