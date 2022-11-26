Фото: "Рассвет32".

В Суземском районе простятся с погибшим во время спецоперации на Украине Виталием Сучковым.

Прощание с героем состоится 27 ноября в храме Тихвинской иконы Божией Матери поселка Холмечи. Об этом сообщает издание «Рассвет32».

Виталий родился и вырос в поселке Холмечи. Здесь же начал учебы в школе. Затем перешел в Суземскую школу №2. Прошел службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Парень, не раздумывая, встал на защиту Родины. К сожилению, погиб во время боевых действий.

«КП-Брянск» выражает соболезнование родным и близким Виталия Сучкова.