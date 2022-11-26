В Брянске пройдет музыкально-литературный вечер, посвященный 350-летию Петра I

Фото: Брянская областная филармония.

1 декабря в 19-00 Брянский Губернаторский симфонический оркестр, под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна, приглашает всех в к\з «Дружба» на концертную программу «Петра Великого творенье!», посвященную 350-летию со дня рождения первого российского императора.

В основе литературно-музыкальной композиции профессиональная декламация актера Брянского театра драмы им. А.К. Толстого Дмитрия Ненахова, в сочетании с живым исполнением симфонического оркестра и тематическим видеорядом. Прозвучат стихи известных русских поэтов и музыка великих русских композиторов. Фрагменты литературных произведений А.Пушкина, М.Лермонтова, П.Вяземского, Н.Некрасова, И.Ващенко, Р.Сенчуковой и других призваны составить исторический портрет Петра Великого, рассказать о ключевых событиях в его жизни, и истории России на рубеже XVII – XVIII веков. А симфоническая музыка и видеоряд помогут зрителям максимально погрузиться в эпоху Петра I, сопровождая и дополняя яркими образами литературные источники.

Прозвучат фрагменты оперы М.Мусоргского «Хованщина», оперы «Князь Игорь» А.Бородина, Симфонии №6 П.Чайковского, а также «Коронационный марш» П. Чайковского. Учитывая значительное влияние реформ Петра I на дальнейшую историю России, 25 октября 2018 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I». 30 мая (9 июня по старому стилю) 2022 г. наша страна отметила 350-летие со дня рождения Петра I, прозванного Великим и ставшего первым Императором Всероссийским.

ГАУК «Брянская областная филармония» участвует в программе «Пушкинская карта». Концерт «Петра Великого творенье!» вошел в перечень мероприятий, которые можно оплатить «Пушкинской картой». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой». Билеты можно приобрести по ссылке: https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniy.. Справки по телефонам: +7 (4832) 74-57-04, +7 (920) 603-66-63. Возрастные ограничения - 0+. А также на официальном сайте www.filarmonia32.ru.