В Красногорском районе 15-летний парень стал соучастником нападения и убийства одного из пожилых людей

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Красногорском районе 15-летний парень стал соучастником нападения и убийства одного из из пожилых людей. Подросток стал фигурантом уголовного дела, об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в феврале этого года 33-летний местный житель , находясь долговых бязательствах перед банками и испытывая финансовые трудности, решил похитить деньги у пожилых женщин, проживающих в селе Увелье Красногорского района. В совершение преступления он втянул 14-летнего знакомого школьника. Злоумышленник пообещал с ним разделить украденные деньги. Парень предложение принял.

Вечером 8 марта этого года они прибыли в село Увелье. Мужчина остался следить за окружающей обстановкой, а несовершеннолетний через окно незаконно проник в дом 91-летней женщины, где, угрожая ножом, похитил 32 тысячи рублей. Когда деньги потратили, злоумышленники затеяли новое преступление. В качестве объекта нападения они выбрали двух престарелых жителей того же села, проживающих на окраине.

И 30 марта этого года, вооружившись битой и надев на голову маску,

несовершеннолетний через окно залез в жилой дом. Требуя денежные

средства, он несколько раз ударил битой по голове и туловищу 82-

летнюю старушку ее 83-летнего супруга. От полученных травм мужчина

скончался на месте, а пенсионерка получила вред здоровью средней

тяжести. В руках у злоумышленников оказалось 172 тысячи рублей. Деньги они разделили между собой. На свою часть подросток приобрел мопед, который изъяли и арестовали во время следствия.

- В соответствии с требованиями уголовно-процессуального

законодательства уголовное дело в отношении несовершеннолетнего

обвиняемого выделено в отдельное производство, - говорят в надзорном ведомстве. - Его рассмотрит по существу Красногорский районный суд.