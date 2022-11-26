Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Почепе 67-летняя женщина угодила под колеса легковушки. ДТП произошло 24 ноября оокло пловины двенадцатого дня на улице Мира. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 ехал со стороны Жирятино в направлении улицы Красноармейской. Он сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом наружного мыщелка левой большеберцовой кости, гематомы лица, ушибы лица, волосистой части головы, ушиб позвоночника в области грудной клетки, ушиб колена, - говорят в Госавтоинспекции. – женщину доставили в больницу.