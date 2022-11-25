В Брянской области земельные участки многодетным заменили выплатой в 200 тысяч рублей

В Брянской области многодетным семьям разрешили получать 200 тысяч рублей вместо положенного земельного участка. Изменение в закон о бесплатном предоставлении земли многодетным семьям внесли на заседании Брянской областной Думы 24 ноября.

- Альтернатива земельному участку - получение единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей, которая может быть использована на улучшение жилищных условий, - написал губернатор Александр Богомаз. - Подчеркну: это не просто выдача многодетной семье денег, а именно целевые средства, которые можно будет направить, к примеру, на уплату первоначального взноса при приобретении жилья, при погашении кредита или ипотеки, при строительстве жилого дома или его капитальном ремонте.

В бюджете Брянской области на следующий год предусмотрено 123 миллиона рублей на выплаты многодетным. В очереди за участками стоит около шести тысяч семей. Быстро обеспечить всех землей под строительство домов с проведенными коммуникациями не получится. Поэтому эту меру поддержки заменили выплатой.

ЦИФРЫ

- 11986 - столько заявлений подали брянские многодетные семьи на получение участка с 2011 года;

- 6241 - столько участок предоставили в регионе;

- 728 - столько участков выделили многодетным семьям в 2022 году.