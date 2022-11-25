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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 13:20

Житель Клетнянского района повредил машину из мести за гибель собаки

На мужчину завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА

На 33-летнего жителя Клетнянского района завели уголовное дело за повреждение атомобиля. Заявление в полицию написал 43-летний потерпевший, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Его машину, припаркованную у домов на одной из улиц Клетни, повредили кирпичом.

Оказалось, что заявитель работает водителем такси. Однажды он случайно сбил собаку подозреваемого при неудачном маневре. В такси в это время ехал пассажир. Он и рассказал хозяину пса о случившимся.

Тот расстроился из-за гибели животного. И решил отомстить. Вооружился обломком кирпича и повредил машину.