Житель Клетнянского района повредил машину из мести за гибель собаки

На 33-летнего жителя Клетнянского района завели уголовное дело за повреждение атомобиля. Заявление в полицию написал 43-летний потерпевший, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Его машину, припаркованную у домов на одной из улиц Клетни, повредили кирпичом.

Оказалось, что заявитель работает водителем такси. Однажды он случайно сбил собаку подозреваемого при неудачном маневре. В такси в это время ехал пассажир. Он и рассказал хозяину пса о случившимся.

Тот расстроился из-за гибели животного. И решил отомстить. Вооружился обломком кирпича и повредил машину.