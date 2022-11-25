В Брянске при минусовых температурах укладывают асфальт к школе №72

Фото6 МКУ "УЖКХ г. Брянска".

В Брянске при минусовых температурах укладывают асфальт от улицы Романа Брянского к школе №72. По словам дорожников, технология производства работ в осенне-зимний период соблюдается.

Подрядчиком выступает ООО "СпектрБрянскСтрой".

- Несмотря на капризы погоды, используя каждую минуту благоприятных погодных условий, продолжается строительство проездов от улицы Романа Брянского к строящейся школе в Советском районе, - говорят в МКУ "УЖКХ города Брянска".

Напомним, школу №72 обещают сдать к новому году. Сначала планировали открыть образовательное учреждение к 1 сентября 2022-го.