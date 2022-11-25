Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянск поступило 17 новых троллейбусов.Десять из них - красные машины, закупленных в Вологде. Поставщик задерживает поставку. Три десятка машин должны были прийти до 1 июля. Еще семь троллейбусов поступило по лизингу в рамках проекта "Безопасные и качвественные дороги".

Водителям троллейбусов с 1 декабря обещают поднять зарплату на 10 тысяч рублей - до 48 тысяч рублей. Приглашают учеников, которых обучат на водителей в учебно-курсовом комбинате. Срок обучение - шесть месяцев. Директор троллейбусного управления обещает, что новички будут получать не меньше 40 тысяч рублей.

- На новый подвижной состав определены самые опытные, высококвалифицированные водители, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Прежде, чем пересесть на новенькие машины и отправиться по маршруту, они проходят трехдневное переобучение, проводят обкаточные рейсы.