Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске начали строить детский сад на улице Флотской на 280 мест. Он будет такой же, как детсад "Тюльпанчик" на старом аэропорту. Здание возводят по типовому проекту, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подрядчик приступил к работам несколько недель назад. Строительство началось с отсыпки территории. Предстоит переработать 115 тысяч кубометров грунта.

Стоимость нового детского сада - 311 миллионов рублей. Деньги выделили в рамках инфраструктурного проекта по комплексному развитию территории. Срок сдачи объекта - декабрь 2023 года.

Кстати, это второй детский сад в микрорайоне. А вот школы жители пока не дождались.