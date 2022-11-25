Жители Брянска пожаловались на скользкие тротуары после ледяного дождя

Фото: Наталья Михайлова.

Жители Брянска пожаловались на скользкие тротуары утром в пятницу, 25 ноября. Ледяной дождь начался накануне вечером. По улице пешком стало передвигаться опасно.

Утром ситуация не улучшилась. Кое-где дворники посыпали дорожки песком, в основном, перед многоквартирными домами.

Первые пешеходы на улицах города - это родители, которые ведут детей в детский сад к восьми часам утра. Многим этот путь дался с большим трудом. Потом взрослые отправились на работу.

- На остановках общественного транспорта гололедица, - пишут жители города. - Почему я должен падать? Куда пропали песок и дворники?

По информации синоптиков, слой льда в Брянске составляет три миллиметра. Такая же беда - в соседнем Курске.