В брянском Погаре во время пожара погибла 76-летняя женщина

В брянском Погаре во время пожара в частном доме погибла 76-летняя пенсионерка. Еще одного жильца удалось спасти, сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области.

Сообщение о пожаре на улице Зеленой поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 18.46 в четверг, 24 ноября. На место выехали две пожарные машины.

Оказалось, что загорелся жилой дом. Уже через полчаса пламя потушили.

- На тушении работали два пожарных ручных ствола и одно звено газодымозащитной службы, - говорят спасатели.

Специалисты выяснят, почему случился пожар.