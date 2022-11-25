В брянском Погаре во время пожара погибла 76-летняя женщина

В брянском Погаре во время пожара в частном доме погибла 76-летняя пенсионерка. Еще одного жильца удалось спасти, сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области.
Сообщение о пожаре на улице Зеленой поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 18.46 в четверг, 24 ноября. На место выехали две пожарные машины.
Оказалось, что загорелся жилой дом. Уже через полчаса пламя потушили.
- На тушении работали два пожарных ручных ствола и одно звено газодымозащитной службы, - говорят спасатели.
Специалисты выяснят, почему случился пожар.