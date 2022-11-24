В брянском Стародубе потребовали установыить пандус у магазина

В брянском Стародубе после вмешательства прокуратуры установили пандус у одного из магазинов. Прокуратура провела проверку доступа инвалидов к объектам торговли. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- Установили, что вход на один из объектов торговли, расположенный на улице

Центральной города Стародуба, в котором также находится кафе, не оборудован

пандусом и вызывными устройствами, - говорят в прокуратуре.

Руководителю организации внесли представление. После чего вход в магазин оборудовали пандусом и кнопками вызова персонала.