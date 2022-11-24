В Брянской ветеринарной клинике ФГБУ «ВНИИЗЖ» дали советы владельцам собак о том, как укрепить иммунитет питомца к зиме

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Зимние морозные дни не повод сидеть дома и отменять прогулки с собакой, особенно если за окном снежные сугробы и свежий воздух. Однако огромное заблуждение считать, что собаки не мерзнут. Конечно, некоторые породы приспособлены переносить низкие температуры и даже более комфортно себя чувствуют в холодное время года. А вот другие не выносят мороза, поэтому подвержены простудным заболеваниям. Заведующий Брянской ветеринарной клиникой ФГБУ «ВНИИЗЖ» Инна Короткая дала рекомендации о том, как укрепить иммунитет питомца и подготовить его к зиме.

Совет № 1. Скорректируйте режим и места прогулок

В холодное время года режим прогулок стоит пересмотреть. Поход на улицу необходимо сократить в разы, так как продолжительное пребывание на холоде скорее навредит, чем будет полезным. А вот активность во время прогулки можно увеличить. Чем больше собака в движении, тем быстрее происходит обмен веществ в её организме, больше тепла выделится для обогрева. Однако важно не переусердствовать. Если уши питомца становятся холодными, а он начинает поджимать лапы, это верный признак того, что пора идти домой греться.

Совет № 2. Позаботьтесь о шерсти питомца

К зиме у собак (в основном длинношерстых) должен вырасти подшерсток. Но это не всегда происходит вовремя. К холодам пес может так и не обзавестись теплой шубкой. Чтобы процесс смены шерсти проходил быстрее, регулярно вычесывайте собаку. Уход за шерстью собаки зимой также предполагает регулярную стрижку пушистых питомцев. Необходимо убирать мокнущую, подметающую дорожки и впитывающую реагенты шерсть.

Совет № 3. Подберите правильную одежду и средства защиты для питомца

Существуют породы собак (гладкошерстные или не имеющие шерстного покрова), которые плохо переносят холодную погоду, такие, например, как чихуа-хуа, тойтерьер, китайская хохлатая и другие. Им одежда помогает не замерзнуть на улице во время прогулки в холодное время года. Главное – тщательно подобрать одежду по размеру, чтобы питомцу было удобно в ней передвигаться.

Также рекомендуем позаботиться о средствах защиты от реагентов. Подушечки собачьих лап страдают от противогололедных веществ, которыми часто посыпаются улицы в зимнее время года. Кожа на лапах может сохнуть и трескаться, доставляя животному дискомфорт. Уберечь лапы от реагентов поможет специальный защитный воск, спрей, бальзам или крем, который необходимо наносить на подушечки перед выходом на прогулку.

Совет № 4. Укрепляйте иммунитет собаки

Своевременная и регулярная вакцинация – это один из главных кирпичиков сильного иммунитета и крепкого здоровья собаки. Не пренебрегайте прививками! Также напоминаем, что обрабатывать собак от клещей и блох необходимо не только весной и летом. Блохи активны круглый год. Клещи тоже могут активизироваться зимой в период потепления. Даже если ваша собака не гуляет по улице, вы можете занести паразитов в дом на собственной обуви или одежде.

Совет №5. Сбалансируйте питание

Основа крепкого иммунитета собаки – это правильно подобранный рацион. Зимой некоторым активным породам, которые много времени проводят на улице, необходимо слегка изменить рацион, увеличив его калорийность. Тем же, кто в холодное время года ведет малоподвижный образ жизни, стоит урезать привычную порцию, чтобы за зиму они не набрали вес. Также в зимний период рекомендуем давать собаке витаминно-минеральный комплекс.

Настроение и поведение вашего четвероногого друга — лучший индикатор, на который вы должны опираться в первую очередь. Позаботьтесь о здоровье своего любимца в период холодов, чтобы он продолжал радовать вас своей любовью!

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