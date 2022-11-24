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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 13:47

В Брянском районе под колесами иномарки погиб 45-летний мужчина

От полученных травм пешеход скончался на месте
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе под колесами иномарки погиб 45-летний мужчина. ДТП произошло 23 ноября в седьмом часу вечера на 19 километре дороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля «Рено Логан»

Ехал вне населенного пункта со стороны Брянска в направлении Дятькова. Он сбил 45-летнего мужчину, который двигался вдоль края проезжей части в попутном направлении.

- В ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчина был одет в одежду темных тонов, без световозвращающих элементов. В целях установления состояния опьянения произведен отбор биологических объектов.

На месте автоаварии на обочинах обнаружили талый снег толщиной больше двух сантиметров. По выявленным недостаткам подготовили предостережение. Потребовали контролируемое лицо устранить нарушения.